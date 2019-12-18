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***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.12.2019 16:55
GÜNCEL HABERLER



***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOLA2012 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,93
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNHOLA2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,93 1.179.000
2 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 3,93 1.179.000
3 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 3,93 1.179.000
4 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 3,93 1.179.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 30.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804180


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,15 4.449.657 % 14,96  
SANFM 4,63 11.174.243 % 14,89  
MTRYO 6,04 11.242.364 % 14,83  
IEYHO 0,62 326.224.943 % 12,73  
MAALT 60,00 15.700.837 % 12,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7144 7,7530 % 0,15  
Frank 6,0094 6,0456 % 0,52  
Riyal 1,5737 1,5816 % 0,56  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,77  
Altın Gr. 280 280 1,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,05  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,67 65,67 -0,43  
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