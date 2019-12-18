***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOLA2012 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,93Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNHOLA2012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,93 1.179.0002 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 3,93 1.179.0003 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 3,93 1.179.0004 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 3,93 1.179.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 30.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804180BIST