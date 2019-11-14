***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Holding A.Ş. ihraç tavanı Yönetim Kurulu Kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798965BIST