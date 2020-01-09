***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.01.2020 17:35
***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2019 – 30.06.2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem
:
01.01.2019-30.06.2019
Ticaret unvanı
:
Neta Menkul Değerler Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası
:
267215
Merkez Adresi
:
Sütlüce Mh. İmrahor Cd. N 36/5 Beyoğlu/İstanbul
İletişim Bilgileri
:
Telefon
:
0 (212) 999 80 60
Fax
:
İnternet Sitesi Adresi
:
www.netamenkul.com
E-Posta Adresi
:
neta@netayatirim.com
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi : 11.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı :
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI
İKAMETGAH ADRESİ
HİSSE ADEDİ
SERMAYE TUTARI (TL)
Bayram Ali BAYRAMOĞLU
Resit Pasa Mh Zegerdan Sk. N27/3 Emirgan Sarıyer/İst.
5.500.000
5.500.000,00
Ayden ALACAHANLI
Küçüksu Mh.Ömür Tepe Sk. N22 Kandilli Üsküdar/İst.
5.170.000
5.170.000,00
Mesut Mert ALACAHANLI
Yayla Mh. Cindere Sk. N42 Ferloft Sitesi D Blok N22 Feriköy Şişli/İst.
110.000
110.000,00
Mehmet Mithat ALACAHANLI
Küçüksu Mh.Ömür Tepe Sk. N22 Kandilli Üsküdar/İst.
110.000
110.000,00
Güzide BARIŞ
Senlikköy Mh. Mahirler Sk. N26/7 Bakırköy/İst.
110.000
110.000,00
Toplam
11.000.000
11.000.000,00
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Bulunmamaktadır.
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Şirketin Yönetim Organı:
5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibir.
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER
ADI SOYADI
ÜNVANI
Bayram Ali BAYRAMOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ayden ALACAHANLI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mesut Mert ALACAHANLI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (B. VEKİLİ)
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
UNVANI
ADI SOYADI
Yönetim Kurulu Başkanı
Bayram Ali BAYRAMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayden ALACAHANLI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mesut Mert ALACAHANLI
c)- Personel Sayısı : 4 Kişi (2018 yılı ortalama 5 Kişi)
D- VARSA
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Yoktur.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 0 TL'dir.
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları Şirketin 2019 yılında başladığı ya da sürdürmekte olduğu herhangi bir araştırma – geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Mevcut iç kontrol sistemi yoktur. Şirket ortakları fiilen çalışmaktadırlar ve sürekli bir denetim yapılmaktadır.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR.
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR.
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimiz bağımsız denetime tabi olup, yıl içerisinde belirli dönemlerde bağımsız denetim firmasınca denetlenmiştir.
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
3.111.202 TL tutarında devam eden dava ve icra takibi bulunmaktadır.
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
YOKTUR.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimiz gayri faal durumdadır.
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
YAPILMADI.
j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
YOKTUR.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
YOKTUR.
5-FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
· Şirketimiz 30.06.2019 tarihi ( 1.622.746,00 TL) (2018 yılı 1.429.887 TL ) Net Kâr ile kapatmıştır.
· Aktif toplamı 11.848.715 TL (2018 yılı 10.614.419 TL) dir.
· Özkaynak, 11.444.703 TL (2018 yılı 8.914.448 TL) dir.
· Şirketin maddi duran varlıklarının tamamı itfa edilmiş olup 0 TL (2018 yılı 57.952 TL) net tutarında Sabit Kıymetleri mevcuttur.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
30 Haziran 2019
31 Aralık 2018
Toplam Borçlar
404.012
1.699.971
Hazır Değerler (-)
16.953
57.389
Net Borç
387.059
1.642.582
Toplam Öz Sermaye
11.444.703
8.914.448
Toplam Sermaye
11.000.000
11.000.000
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı
0,0352
0,1493
30 Haziran 2019
31 Aralık 2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
(1.818.518)
(239.227)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
(195.772)
44.688
Dönem Vergi Gideri/Geliri
(79.367)
( 0 )
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
(116.405)
44.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.622.746
(194.539)
DÖNEM KARI/ZARARI
1.622.746
(194.539)
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin 30.06.2019 yılı mali verilerinde de görüleceği üzere özsermayesi 11.444.703 TL olup borca batık olma durumu yoktur. Firmanın nakit akışı finansal döngüye sağlamaya yeterlidir
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketin mevcut finansal yapısı döngüyü sağlamaya yeterlidir.
e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
YOKTUR.
Açıklama
30.06.2019
31.12.2018
Dönen Varlıklar
9.864.861
8.321.896
Nakit ve nakit benzerleri
16.953
57.389
Ticari alacaklar
-
62
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
-
62
Diğer alacaklar
9.800.526
8.246.518
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
6.078.058
8.245.141
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
3.722.468
1.377
Peşin ödenmiş giderler
39.189
-
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler
39.189
-
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
8.193
17.927
Ara Toplam
9.864.861
8.321.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.864.861
8.321.896
Duran Varlıklar
1.983.854
2.292.523
Finansal yatırımlar
1.861
15.223
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
1.861
15.223
Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlıklar
1.861
15.223
Diğer alacaklar
1.922.705
1.834.916
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
1.922.705
1.834.916
Maddi duran varlıklar
-
57.952
Tesis, makine ve cihazlar
-
57.536
Mobilya ve demirbaşlar
-
416
Ertelenmiş vergi varlığı
59.288
384.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.983.854
2.292.523
TOPLAM VARLIKLAR
11.848.715
10.614.419
Açıklama
30.06.2019
31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler
397.029
1.695.117
Ticari borçlar
1.188
160.685
İlişkili taraflara ticari borçlar
-
635
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
1.188
160.050
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
-
3.692
Diğer borçlar
326.511
1.530.740
İlişkili taraflara diğer borçlar
316.685
1.521.487
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
9.826
9.253
Ertelenmiş gelirler
50.627
-
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
50.627
-
Kısa vadeli karşılıklar
5.382
-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
5.382
-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
13.321
-
İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler
13.321
-
Ara Toplam
397.029
1.695.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
397.029
1.695.117
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.983
4.854
Uzun vadeli karşılıklar
6.983
4.854
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
6.983
4.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.983
4.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
404.012
1.699.971
ÖZKAYNAKLAR
11.444.703
8.914.448
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.444.703
8.914.448
Ödenmiş sermaye
11.000.000
11.000.000
Sermaye düzeltme farkları
200.945
200.945
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)
(278)
(502)
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)
(278)
(502)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)
(278)
(502)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
610.570
610.570
Yasal yedekler
610.570
610.570
Diğer yedekler
50.000
50.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları
(2.039.280)
(4.376.452)
Net dönem karı veya zararı
1.622.746
1.429.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.444.703
8.914.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR
11.848.715
10.614.419
Açıklama
30.06.2019
30.06.2018
Hasılat
-
-
Satışların maliyeti
-
-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
-
-
BRÜT KAR/ZARAR
-
-
Genel yönetim giderleri (-)
(168.752)
(269.785)
Pazarlama giderleri (-)
-
(3.022)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
20.144
59.811
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
(45.863)
(446.922)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
(194.471)
(659.918)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
1.767.232
562.076
Yatırım faaliyetlerinden giderler
-
(144.538)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
1.572.761
(242.380)
Finansman gelirleri
249.649
4.151
Finansman giderleri
(3.892)
(998)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
1.818.518
(239.227)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
(195.772)
44.688
Dönem vergi gideri/geliri
(79.367)
-
Ertelenmiş vergi gideri/geliri
(116.405)
44.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
1.622.746
(194.539)
DÖNEM KARI/ZARARI
1.622.746
(194.539)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
1.622.746
(194.539)
Ana ortaklık payları
1.622.746
(194.539)
Pay Başına Kazanç
1.622.746
(194.539)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
0,148
(0,018)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.622.746
(194.539)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(278)
(99)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
(356)
(124)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78
25
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78
25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
78
25
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
(278)
(99)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.622.468
(194.638)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
1.622.468
(194.638)
Ana Ortaklık Payları
1.622.468
(194.638)
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
YOKTUR.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
YOKTUR
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
YOKTUR.
b) İlave bilgiler Mevzuat gereği SPK'ya kayıtlı yetkili aracı kurumlar BAĞIMSIZ DENETİM'e tabi olmuştur.
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram Ali BAYRAMOĞLU
Mesut Mert ALACAHANLI
Ayden ALACAHANLI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811089
BIST