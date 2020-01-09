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***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

09.01.2020 17:35
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***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2019 – 30.06.2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
 
 
1- GENEL BİLGİLER
 
 
    Raporun  Ait Olduğu Dönem
    :
    01.01.2019-30.06.2019

    Ticaret  unvanı
    :
    Neta  Menkul Değerler Anonim Şirketi

    Ticaret  sicili numarası
    :
    267215

    Merkez  Adresi
    :
    Sütlüce  Mh. İmrahor Cd. N 36/5 Beyoğlu/İstanbul

    İletişim  Bilgileri
    :
     

    Telefon
    :
    0  (212) 999 80 60

    Fax
    :
     

    İnternet  Sitesi Adresi
    :
    www.netamenkul.com

    E-Posta  Adresi
    :
    neta@netayatirim.com

 
 
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
 
a)- Sermayesi              : 11.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı      :
 
    PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI
    İKAMETGAH ADRESİ
    HİSSE ADEDİ
    SERMAYE TUTARI (TL)

    Bayram Ali BAYRAMOĞLU
    Resit Pasa Mh Zegerdan Sk. N27/3 Emirgan Sarıyer/İst.
    5.500.000
    5.500.000,00

    Ayden ALACAHANLI
    Küçüksu Mh.Ömür Tepe Sk. N22 Kandilli Üsküdar/İst.
    5.170.000
    5.170.000,00

    Mesut Mert ALACAHANLI
    Yayla Mh. Cindere Sk. N42 Ferloft Sitesi D Blok N22  Feriköy Şişli/İst.
    110.000
    110.000,00

    Mehmet Mithat ALACAHANLI
    Küçüksu Mh.Ömür Tepe Sk. N22 Kandilli Üsküdar/İst.
    110.000
    110.000,00

    Güzide BARIŞ
    Senlikköy Mh. Mahirler Sk. N26/7 Bakırköy/İst.
    110.000
    110.000,00

    Toplam
     
    11.000.000
    11.000.000,00

 
 
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
 
Bulunmamaktadır.
 
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
 
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)                                 : Yoktur
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur
 
 
 
 
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
 
a)- Şirketin Yönetim Organı:
 
5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibir.
 
         YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER

    ADI SOYADI
    ÜNVANI

    Bayram Ali BAYRAMOĞLU
    YÖNETİM KURULU BAŞKANI

    Ayden ALACAHANLI
    YÖNETİM KURULU ÜYESİ

    Mesut Mert ALACAHANLI
    YÖNETİM KURULU ÜYESİ (B. VEKİLİ)

                                              
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
 
    UNVANI
    ADI SOYADI

    Yönetim Kurulu Başkanı
    Bayram Ali BAYRAMOĞLU

    Yönetim Kurulu Üyesi
    Ayden ALACAHANLI

    Yönetim Kurulu Başkan Vekili
    Mesut Mert ALACAHANLI

 
 
c)- Personel Sayısı                        : 4  Kişi (2018 yılı ortalama 5 Kişi)
 
D- VARSA
 
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
 
Yoktur.
 
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
 
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 0 TL'dir.
 
 
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları Şirketin 2019 yılında başladığı ya da sürdürmekte olduğu herhangi bir araştırma – geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
 
 
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 
a)      Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
 
Bulunmamaktadır.
 
b)      Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
 
Mevcut iç kontrol sistemi yoktur. Şirket ortakları fiilen çalışmaktadırlar ve sürekli bir denetim yapılmaktadır.
 
c)      Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
 
YOKTUR.
 
d)      Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
 
YOKTUR.
 
e)      Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
 
Şirketimiz bağımsız denetime tabi olup, yıl içerisinde belirli dönemlerde bağımsız denetim firmasınca denetlenmiştir.
 
f)       Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
 
3.111.202 TL tutarında devam eden dava ve icra takibi bulunmaktadır.
 
g)      Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
 
YOKTUR.
           
h)      Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
 
Şirketimiz gayri faal durumdadır.
 
i)        Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
 
YAPILMADI.
 
j)        Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
 
YOKTUR.
 
k)      Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
 
YOKTUR.
 
5-FİNANSAL DURUM
 
a)      Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
 
·      Şirketimiz 30.06.2019 tarihi ( 1.622.746,00 TL)  (2018 yılı 1.429.887 TL ) Net Kâr ile kapatmıştır.
·      Aktif toplamı 11.848.715 TL (2018 yılı 10.614.419 TL) dir.
·      Özkaynak, 11.444.703 TL (2018 yılı 8.914.448 TL) dir.
·      Şirketin maddi duran varlıklarının tamamı itfa edilmiş olup 0 TL (2018 yılı 57.952 TL) net tutarında Sabit Kıymetleri mevcuttur.
 
b)      Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
 
     
    30 Haziran 2019
    31 Aralık 2018

    Toplam Borçlar
    404.012
    1.699.971

    Hazır Değerler (-)
                    16.953
    57.389

    Net Borç
    387.059
    1.642.582

    Toplam Öz Sermaye
              11.444.703
               8.914.448

    Toplam Sermaye
    11.000.000
    11.000.000

    Net Borç/Toplam Sermaye  Oranı
    0,0352
    0,1493

 
 
     
    30 Haziran 2019
    31 Aralık 2018

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
    (1.818.518)
    (239.227)

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
    (195.772)
    44.688

       Dönem  Vergi Gideri/Geliri
    (79.367)
    ( 0 )

        Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
    (116.405)
                    44.688

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
               1.622.746
                (194.539)

    DÖNEM KARI/ZARARI
               1.622.746
                (194.539)

 
c)      Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
 
Şirketin 30.06.2019 yılı mali verilerinde de görüleceği üzere özsermayesi 11.444.703 TL olup borca batık olma durumu yoktur. Firmanın nakit akışı finansal döngüye sağlamaya yeterlidir
 
d)      Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
 
       Şirketin mevcut finansal yapısı döngüyü sağlamaya yeterlidir.
e)      Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
 
YOKTUR.
    Açıklama
     30.06.2019
     31.12.2018

    Dönen Varlıklar
               9.864.861
               8.321.896

    Nakit ve nakit benzerleri
                   16.953
                   57.389

    Ticari alacaklar
    - 
                         62

           İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
    - 
                         62

    Diğer alacaklar
              9.800.526
              8.246.518

           İlişkili taraflardan diğer alacaklar
              6.078.058
              8.245.141

           İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
              3.722.468
                     1.377

    Peşin ödenmiş giderler
                   39.189
                          -  

           İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler
                   39.189
                          -  

    Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
                     8.193
                   17.927

    Ara Toplam
               9.864.861
               8.321.896

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
              9.864.861
              8.321.896

    Duran Varlıklar
               1.983.854
               2.292.523

    Finansal yatırımlar
                     1.861
                   15.223

           Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
                     1.861
                   15.223

                 Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlıklar
                     1.861
                   15.223

    Diğer alacaklar
              1.922.705
              1.834.916

           İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
              1.922.705
              1.834.916

    Maddi duran varlıklar
    - 
                   57.952

           Tesis, makine ve cihazlar
    - 
                   57.536

           Mobilya ve demirbaşlar
    - 
                        416

    Ertelenmiş vergi varlığı
                   59.288
                 384.432

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR
              1.983.854
              2.292.523

    TOPLAM VARLIKLAR
             11.848.715
             10.614.419

 
 
 
 
    Açıklama
     30.06.2019
     31.12.2018

    Kısa Vadeli Yükümlülükler
                    397.029
               1.695.117

    Ticari borçlar
                     1.188
                 160.685

           İlişkili taraflara ticari borçlar
    - 
                        635

           İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
                     1.188
                 160.050

    Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
    - 
                     3.692

    Diğer borçlar
                   326.511
              1.530.740

           İlişkili taraflara diğer borçlar
                   316.685
              1.521.487

           İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
                     9.826
                     9.253

    Ertelenmiş gelirler
                   50.627
                          -  

           İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
                   50.627
                          -  

    Kısa vadeli karşılıklar
                     5.382
                          -  

           Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
                     5.382
                          -  

    Diğer kısa vadeli yükümlülükler
                   13.321
                          -  

           İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler
                   13.321
                          -  

    Ara Toplam
                    397.029
               1.695.117

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
                   397.029
              1.695.117

    Uzun Vadeli Yükümlülükler
                     6.983
                     4.854

    Uzun vadeli karşılıklar
                     6.983
                     4.854

           Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
                     6.983
                     4.854

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
                     6.983
                     4.854

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
                 404.012
              1.699.971

    ÖZKAYNAKLAR
             11.444.703
              8.914.448

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
             11.444.703
              8.914.448

           Ödenmiş sermaye
             11.000.000
             11.000.000

           Sermaye düzeltme farkları
                 200.945
                 200.945

          Kar  veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (giderler)
                      (278)
                      (502)

                 Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)
                      (278)
                      (502)

                       Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)
                      (278)
                      (502)

           Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
                 610.570
                 610.570

                 Yasal yedekler
                 610.570
                 610.570

          Diğer  yedekler
                   50.000
                   50.000

           Geçmiş yıllar karları veya zararları
             (2.039.280)
             (4.376.452)

          Net dönem karı veya zararı
               1.622.746
               1.429.887

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
             11.444.703
              8.914.448

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR
             11.848.715
             10.614.419

 
 
 
 
    Açıklama
     30.06.2019
     30.06.2018

    Hasılat
     -
     -

    Satışların maliyeti
     -
     -

    Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
     -
     -

    BRÜT KAR/ZARAR
     -
     -

    Genel yönetim giderleri (-)
                (168.752)
                (269.785)

    Pazarlama giderleri (-)
    - 
                   (3.022)

    Esas faaliyetlerden diğer gelirler
                   20.144
                   59.811

    Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
                  (45.863)
                (446.922)

    ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
                (194.471)
                (659.918)

    Yatırım faaliyetlerinden gelirler
              1.767.232
                 562.076

    Yatırım faaliyetlerinden giderler
    - 
                (144.538)

    FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
              1.572.761
                (242.380)

    Finansman gelirleri
                 249.649
                     4.151

    Finansman giderleri
                   (3.892)
                      (998)

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
              1.818.518
                (239.227)

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
                (195.772)
                   44.688

          Dönem  vergi gideri/geliri
                  (79.367)
                          -  

           Ertelenmiş vergi gideri/geliri
                (116.405)
                   44.688

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
              1.622.746
                (194.539)

    DÖNEM KARI/ZARARI
              1.622.746
                (194.539)

    Dönem Karı/Zararının Dağılımı
              1.622.746
                (194.539)

          Ana  ortaklık payları
              1.622.746
                (194.539)

    Pay Başına Kazanç
              1.622.746
                (194.539)

           Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
                     0,148
                   (0,018)

    DÖNEM KARI (ZARARI)
              1.622.746
                (194.539)

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
                      (278)
                        (99)

           Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
                      (356)
                      (124)

          Kar  veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin  Vergiler
                         78
                         25

                 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
                         78
                         25

                       Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi  Etkisi
                         78
                         25

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
                      (278)
                        (99)

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
              1.622.468
                (194.638)

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
              1.622.468
                (194.638)

          Ana  Ortaklık Payları
              1.622.468
                (194.638)

 
 
 
 
 
 
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
    
YOKTUR.
 
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
   
YOKTUR
 
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
   
YOKTUR
 
 
7- DİĞER HUSUSLAR
 
a)      Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
 
YOKTUR.
 
b)     İlave bilgiler Mevzuat gereği SPK'ya kayıtlı yetkili aracı kurumlar BAĞIMSIZ DENETİM'e tabi olmuştur.
 
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
 
 
                                        
    Yönetim Kurulu Başkanı
    Yönetim Kurulu Başkan Vekili
    Yönetim Kurulu Üyesi 

    Bayram Ali BAYRAMOĞLU
    Mesut Mert ALACAHANLI
    Ayden ALACAHANLI

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811089


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RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6382 7,6766 % -1,15  
Frank 6,0138 6,0501 % -0,70  
Riyal 1,5606 1,5684 % -0,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 -9,70  
Altın Gr. 293 293 -3,82  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,25  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,07  
B. Petrol 64,72 64,72 -0,72  
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