***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamalarNETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.01.01.2019 – 30.06.2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTYÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU1- GENEL BİLGİLERRaporun Ait Olduğu Dönem01.01.2019-30.06.2019Ticaret unvanıNeta Menkul Değerler Anonim ŞirketiTicaret sicili numarası267215Merkez AdresiSütlüce Mh. İmrahor Cd. N 36/5 Beyoğlu/İstanbulİletişim BilgileriTelefon0 (212) 999 80 60Faxİnternet Sitesi Adresiwww.netamenkul.comE-Posta Adresineta@netayatirim.comA- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISIa)- Sermayesi : 11.000.000,00 TLb)- Ortaklık Yapısı :PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANIİKAMETGAH ADRESİHİSSE ADEDİSERMAYE TUTARI (TL)Bayram Ali BAYRAMOĞLUResit Pasa Mh Zegerdan Sk. N27/3 Emirgan Sarıyer/İst.5.500.0005.500.000,00Ayden ALACAHANLIKüçüksu Mh.Ömür Tepe Sk. N22 Kandilli Üsküdar/İst.5.170.0005.170.000,00Mesut Mert ALACAHANLIYayla Mh. Cindere Sk. N42 Ferloft Sitesi D Blok N22 Feriköy Şişli/İst.110.000110.000,00Mehmet Mithat ALACAHANLIKüçüksu Mh.Ömür Tepe Sk. N22 Kandilli Üsküdar/İst.110.000110.000,00Güzide BARIŞSenlikköy Mh. Mahirler Sk. N26/7 Bakırköy/İst.110.000110.000,00Toplam11.000.00011.000.000,00c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:Bulunmamaktadır.B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLERa)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yokturb)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : YokturC- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİa)- Şirketin Yönetim Organı:5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibir.YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERADI SOYADIÜNVANIBayram Ali BAYRAMOĞLUYÖNETİM KURULU BAŞKANIAyden ALACAHANLIYÖNETİM KURULU ÜYESİMesut Mert ALACAHANLIYÖNETİM KURULU ÜYESİ (B. VEKİLİ)b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :UNVANIADI SOYADIYönetim Kurulu BaşkanıBayram Ali BAYRAMOĞLUYönetim Kurulu ÜyesiAyden ALACAHANLIYönetim Kurulu Başkan VekiliMesut Mert ALACAHANLIc)- Personel Sayısı : 4 Kişi (2018 yılı ortalama 5 Kişi)D- VARSAŞirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.Yoktur.2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLARYönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 0 TL'dir.3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIYapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları Şirketin 2019 yılında başladığı ya da sürdürmekte olduğu herhangi bir araştırma – geliştirme çalışması bulunmamaktadır.4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERa) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:Mevcut iç kontrol sistemi yoktur. Şirket ortakları fiilen çalışmaktadırlar ve sürekli bir denetim yapılmaktadır.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:YOKTUR.d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:YOKTUR.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:Şirketimiz bağımsız denetime tabi olup, yıl içerisinde belirli dönemlerde bağımsız denetim firmasınca denetlenmiştir.f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:3.111.202 TL tutarında devam eden dava ve icra takibi bulunmaktadır.g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:YOKTUR.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:Şirketimiz gayri faal durumdadır.i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:YAPILMADI.j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:YOKTUR.k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:YOKTUR.5-FİNANSAL DURUMa) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :· Şirketimiz 30.06.2019 tarihi ( 1.622.746,00 TL) (2018 yılı 1.429.887 TL ) Net Kâr ile kapatmıştır.· Aktif toplamı 11.848.715 TL (2018 yılı 10.614.419 TL) dir.· Özkaynak, 11.444.703 TL (2018 yılı 8.914.448 TL) dir.· Şirketin maddi duran varlıklarının tamamı itfa edilmiş olup 0 TL (2018 yılı 57.952 TL) net tutarında Sabit Kıymetleri mevcuttur.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:30 Haziran 201931 Aralık 2018Toplam Borçlar404.0121.699.971Hazır Değerler (-)16.95357.389Net Borç387.0591.642.582Toplam Öz Sermaye11.444.7038.914.448Toplam Sermaye11.000.00011.000.000Net Borç/Toplam Sermaye Oranı0,03520,149330 Haziran 201931 Aralık 2018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI(1.818.518)(239.227)Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri(195.772)44.688Dönem Vergi Gideri/Geliri(79.367)( 0 )Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri(116.405)44.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.622.746(194.539)DÖNEM KARI/ZARARI1.622.746(194.539)c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:Şirketin 30.06.2019 yılı mali verilerinde de görüleceği üzere özsermayesi 11.444.703 TL olup borca batık olma durumu yoktur. Firmanın nakit akışı finansal döngüye sağlamaya yeterlidird) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:Şirketin mevcut finansal yapısı döngüyü sağlamaya yeterlidir.e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:YOKTUR.Açıklama30.06.201931.12.2018Dönen Varlıklar9.864.8618.321.896Nakit ve nakit benzerleri16.95357.389Ticari alacaklar62İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar62Diğer alacaklar9.800.5268.246.518İlişkili taraflardan diğer alacaklar6.078.0588.245.141İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar3.722.4681.377Peşin ödenmiş giderler39.189İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler39.189Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar8.19317.927Ara Toplam9.864.8618.321.896TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.864.8618.321.896Duran Varlıklar1.983.8542.292.523Finansal yatırımlar1.86115.223Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar1.86115.223Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlıklar1.86115.223Diğer alacaklar1.922.7051.834.916İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar1.922.7051.834.916Maddi duran varlıklar57.952Tesis, makine ve cihazlar57.536Mobilya ve demirbaşlar416Ertelenmiş vergi varlığı59.288384.432TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.983.8542.292.523TOPLAM VARLIKLAR11.848.71510.614.419Açıklama30.06.201931.12.2018Kısa Vadeli Yükümlülükler397.0291.695.117Ticari borçlar1.188160.685İlişkili taraflara ticari borçlar635İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar1.188160.050Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar3.692Diğer borçlar326.5111.530.740İlişkili taraflara diğer borçlar316.6851.521.487İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar9.8269.253Ertelenmiş gelirler50.627İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler50.627Kısa vadeli karşılıklar5.382Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar5.382Diğer kısa vadeli yükümlülükler13.321İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler13.321Ara Toplam397.0291.695.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER397.0291.695.117Uzun Vadeli Yükümlülükler6.9834.854Uzun vadeli karşılıklar6.9834.854Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar6.9834.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.9834.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER404.0121.699.971ÖZKAYNAKLAR11.444.7038.914.448Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.444.7038.914.448Ödenmiş sermaye11.000.00011.000.000Sermaye düzeltme farkları200.945200.945Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)(278)(502)Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)(278)(502)Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)(278)(502)Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler610.570610.570Yasal yedekler610.570610.570Diğer yedekler50.00050.000Geçmiş yıllar karları veya zararları(2.039.280)(4.376.452)Net dönem karı veya zararı1.622.7461.429.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.444.7038.914.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR11.848.71510.614.419Açıklama30.06.201930.06.2018HasılatSatışların maliyetiTicari Faaliyetlerden Brüt Kar/ZararBRÜT KAR/ZARARGenel yönetim giderleri (-)(168.752)(269.785)Pazarlama giderleri (-)(3.022)Esas faaliyetlerden diğer gelirler20.14459.811Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)(45.863)(446.922)ESAS FAALİYET KARI/ZARARI(194.471)(659.918)Yatırım faaliyetlerinden gelirler1.767.232562.076Yatırım faaliyetlerinden giderler(144.538)FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI1.572.761(242.380)Finansman gelirleri249.6494.151Finansman giderleri(3.892)(998)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI1.818.518(239.227)Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri(195.772)44.688Dönem vergi gideri/geliri(79.367)Ertelenmiş vergi gideri/geliri(116.405)44.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.622.746(194.539)DÖNEM KARI/ZARARI1.622.746(194.539)Dönem Karı/Zararının Dağılımı1.622.746(194.539)Ana ortaklık payları1.622.746(194.539)Pay Başına Kazanç1.622.746(194.539)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç0,148(0,018)DÖNEM KARI (ZARARI)1.622.746(194.539)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar(278)(99)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)(356)(124)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7825Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi7825DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)(278)(99)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.622.468(194.638)Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı1.622.468(194.638)Ana Ortaklık Payları1.622.468(194.638)6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİa) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:YOKTUR.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:YOKTURc) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:YOKTUR7- DİĞER HUSUSLARa) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:YOKTUR.b) İlave bilgiler Mevzuat gereği SPK'ya kayıtlı yetkili aracı kurumlar BAĞIMSIZ DENETİM'e tabi olmuştur.Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan VekiliYönetim Kurulu ÜyesiBayram Ali BAYRAMOĞLUMesut Mert ALACAHANLIAyden ALACAHANLIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811089BIST