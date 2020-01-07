***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 2.485.063 2.485.063Transferler478.893 -478.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-360 1.183.843 1.183.843 1.183.843Dönem Karı (Zararı)1.183.843 1.183.843 1.183.843Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-360 -360 -360Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 -360 610.570 50.000 -4.376.452 1.183.843 8.668.546 8.668.546Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448Diğer Düzeltmeler907.284 907.284 907.284Transferler1.429.887 -1.429.887 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)348 1.789.900 1.790.248 1.790.248Dönem Karı (Zararı)1.789.900 1.789.900 1.789.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)348 348Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 -154 610.570 50.000 -2.039.281 1.789.900 11.611.980 11.611.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI377.214 -5.328.329Dönem Karı (Zararı)1.789.900 1.183.843Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.789.900 1.183.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-947.638 720.777Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.238 130.140Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.593 296.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.593 3.124Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 293.610Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-432.292 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-432.292 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler245.718 293.903Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-783.895 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.004.767 -7.232.949Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.231.194 -1.590.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.231.194 -1.590.755Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.191.137 -7.169.804İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.314.618İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.191.137 144.814Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.776 -15.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.908 37.508İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-635 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-158.273 37.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.790 3.355Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.287 1.516.837İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.516.685İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.287 152Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)131.240 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.117 -14.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.117 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.162.505 -5.328.329Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.319 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.542.038 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.179.570 6.036İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri-1.192.932 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13.362 6.036FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI760.467 5.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.048.920 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-7.288.453 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.889 -322.293Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.786 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.103 -322.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.389 400.747DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.286 78.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.286 57.389Ticari Alacaklar6 0 62İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62Diğer Alacaklar8 10.053.346 8.246.518İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.326.902 8.245.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.726.444 1.377Peşin Ödenmiş Giderler9 19.776İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.776Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 20.246 17.927ARA TOPLAM10.119.654 8.321.896TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.119.654 8.321.896DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.861 15.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.861 15.223Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar1.861 15.223Diğer Alacaklar1.993.150 1.834.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.993.150 1.834.916Maddi Duran Varlıklar57.952Tesis, Makine ve Cihazlar57.536Mobilya ve Demirbaşlar416Ertelenmiş Vergi Varlığı15 14.730 384.432TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.009.741 2.292.523TOPLAM VARLIKLAR12.129.395 10.614.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.777 160.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.777 160.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 6.658 3.692Diğer Borçlar363.979 1.530.740İlişkili Taraflara Diğer Borçlar363.979 1.521.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.253Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 131.240İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)131.240Kısa Vadeli Karşılıklar44023 5.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.382Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.117ARA TOPLAM511.153 1.695.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER511.153 1.695.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar44023 6.262 4.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.262 4.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.262 4.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER517.415 1.699.971ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.611.980 8.914.448Ödenmiş Sermaye17 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 200.945 200.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -154 -502Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154 -502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154 -502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 610.570 610.570Yasal Yedekler610.570 610.570Diğer Yedekler21 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 -2.039.281 -4.376.452Net Dönem Karı veya Zararı32 1.789.900 1.429.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.611.980 8.914.448TOPLAM KAYNAKLAR12.129.395 10.614.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri23 -245.174 -354.973Pazarlama Giderleri24 -4.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 20.145 59.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -45.637 -494.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-270.666 -794.497Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.976.827 2.344.402Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -144.538FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.706.161 1.405.367Finansman Gelirleri29 377.824 49.225Finansman Giderleri30 -51.186 -3.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.032.799 1.451.223Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -242.899 -267.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri-81.972 -267.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-160.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.789.900 1.183.843DÖNEM KARI (ZARARI)1.789.900 1.183.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.789.900 1.183.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-154 -360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-197 -450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler43 90Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi43 90Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-154 -360TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.789.746 1.183.483Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32 1.789.746 1.183.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808355BIST