***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 2.485.063 2.485.063Transferler478.893 -478.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99 -194.539 -194.638 -194.638Dönem Karı (Zararı)-194.539 -194.539 -194.539Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99 -99 -99Sermaye Arttırımı5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 -99 610.570 50.000 4.376.452 -194.539 7.290.425 7.290.425Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448Diğer Düzeltmeler-907.285 2.337.172 2.337.172Transferler1.429.887 -1.429.887 -1.429.887 -1.429.887Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)224 1.622.746 1.622.970 1.622.970Dönem Karı (Zararı)1.622.746 1.622.746 1.622.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)224 224 224Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 200.945 -278 610.570 50.000 -2.039.280 1.622.746 11.444.703 11.444.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.395 1.080.065Dönem Karı (Zararı)1.622.746 -194.539Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.622.746 -194.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-587.730 382.028Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.238 130.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.155 300.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.155 1.832Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler298.610Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-235.414 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-235.414 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler198.591 -49.123Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-574.300 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.229.038 892.576Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.231.194 -1.533.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.533.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.231.194 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.329.886 862.936İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 717.122İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.329.886 145.814Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-39.189 -36.609Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-159.497 93.421İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-635 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-158.862 93.421Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.511Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.119 1.522.143İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.516.685İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.119 5.458Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)50.627 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.321 -16.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.194.022 1.080.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)9.734Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.137.893 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.179.570 -6.314.264İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri-1.192.932Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13.362 -6.314.264FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.175.187 5.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.261.826 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-7.086.639 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.778 -234.199Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.342NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.436 -234.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.389 400.747DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.953 166.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.953 57.389 0Finansal YatırımlarTicari Alacaklar0 62 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 62 0Diğer Alacaklar8 9.800.526 8.246.518 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.078.058 8.245.141 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.722.468 1.377 0Peşin Ödenmiş Giderler9 39.189 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler39.189 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 8.193 17.927 0ARA TOPLAM9.864.861 8.321.896 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.864.861 8.321.896 0DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.861 15.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.861 15.223Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar1.861 15.223Diğer Alacaklar8 1.922.705 1.834.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.922.705 1.834.916Maddi Duran Varlıklar13 0 57.952Tesis, Makine ve Cihazlar0 57.536Mobilya ve Demirbaşlar0 416Ertelenmiş Vergi Varlığı15 59.288 384.432TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.983.854 2.292.523TOPLAM VARLIKLAR11.848.715 10.614.419 0KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.188 160.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.188 160.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 0 3.692Diğer Borçlar8 326.511 1.530.740İlişkili Taraflara Diğer Borçlar316.685 1.521.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.826 9.253Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 50.627 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.627 0Kısa Vadeli Karşılıklar7-11 5.382 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.382 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 13.321 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.321 0ARA TOPLAM397.029 1.695.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER397.029 1.695.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar7-11 6.983 4.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.983 4.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.983 4.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER404.012 1.699.971ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.444.703 8.914.448Ödenmiş Sermaye17 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 200.945 200.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -278 -502Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-278 -502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-278 -502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 610.570 610.570Yasal Yedekler610.570 610.570Diğer Yedekler21 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 -2.039.280 -4.376.452Net Dönem Karı veya Zararı32 1.622.746 1.429.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.444.703 8.914.448TOPLAM KAYNAKLAR11.848.715 10.614.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -168.752 -269.785Pazarlama Giderleri24 0 -3.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 20.144 59.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -45.863 -446.922ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-194.471 -659.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.767.232 562.076Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 0 -144.538FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.572.761 -242.380Finansman Gelirleri29 249.649 4.151Finansman Giderleri30 -3.892 -998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.818.518 -239.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -195.772 44.688Dönem Vergi (Gideri) Geliri-79.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-116.405 44.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.622.746 -194.539DÖNEM KARI (ZARARI)1.622.746 -194.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.622.746 -194.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 -278 -99Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-356 -124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78 25Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi78 25Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-278 -99TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.622.468 -194.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32 1.622.468 -194.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808876BIST