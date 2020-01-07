***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi09 2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar09 2019Değişikliğin Nedeni3019 9. Aya ait para birimi 1 TL olması gerekirken sehven 1000 TL olarak girilmiştir. Düzeltilecektir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokAçıklamalar3019 9. Aya ait para birimi 1 TL olması gerekirken sehven 1000 TL olarak girilmiştir. Düzeltilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808346BIST