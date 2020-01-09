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***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.01.2020 10:11
GÜNCEL HABERLER



***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/12/2019
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01/01/2019-30/06/2019 hesap dönemine ait mali tablolar eklerinde ( Finansal Durum Tablosu, Kar veya zarar ve diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özakynak Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tablosu ) bulunan mali konulardaki bilgiler , gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 
Şirket görev ve sorumluluk alanımız ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ,şirketimizin varlıklarını, yükümlülüklerini , özkaynaklarını , ve karı veya zararı ile ilgili finansal durumu gerçeğe uygun ve dürüst biçimde yansıtmaktadır. Hazırlanan Faaliyet Raporu işin gelişimini ve performansını , şirketin finansal dururmunu ,karşı karşıya kaldığı önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır. 
01/01/2019-30/06/2019 hesap dönemi faaliyetlerimize ilişkin nmali tablolar Yönetim Kurulumuzun 24/12/2019 tarihli toplantısında görüşülüp 7 numaralı karar ile karar bağlanmıştır.
Bayram Ali Bayramoğlu                         Mesu Mert Alacahanlı
Yönetim Kurulu Başkanı                         Yönetim Kurulu Başkan Vekili 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810003


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Sterlin 7,7343 7,7731 % 0,09  
Frank 6,0541 6,0906 % -0,03  
Riyal 1,5733 1,5811 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.546 -13,78  
Altın Gr. 294 294 -2,85  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,05  
B. Petrol 65,45 65,45 0,01  
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