***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/12/2019Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01/01/2019-30/06/2019 hesap dönemine ait mali tablolar eklerinde ( Finansal Durum Tablosu, Kar veya zarar ve diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özakynak Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tablosu ) bulunan mali konulardaki bilgiler , gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Şirket görev ve sorumluluk alanımız ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ,şirketimizin varlıklarını, yükümlülüklerini , özkaynaklarını , ve karı veya zararı ile ilgili finansal durumu gerçeğe uygun ve dürüst biçimde yansıtmaktadır. Hazırlanan Faaliyet Raporu işin gelişimini ve performansını , şirketin finansal dururmunu ,karşı karşıya kaldığı önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.01/01/2019-30/06/2019 hesap dönemi faaliyetlerimize ilişkin nmali tablolar Yönetim Kurulumuzun 24/12/2019 tarihli toplantısında görüşülüp 7 numaralı karar ile karar bağlanmıştır.Bayram Ali Bayramoğlu Mesu Mert AlacahanlıYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810003BIST