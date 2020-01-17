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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.01.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil ihrac tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda 1. Net Holding A.Ş.'nin faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ve sermaye piyasalarındaki borçlanma seçeneklerinin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen, Esas Sözleşmemizin 9. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 yıllık dönem içerisinde, Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, toplam 300 milyon USD veya muadili yabancı para tutarını aşmayacak şekilde, ihraç tarih(ler)indeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine 2. İhraç tarih(ler)indeki piyasa koşullarına göre ihracın/ihraçların tutarı, vadesi, faizi ve gerçekleştirileceği para birimi ile ihraçla/ihraçlarla ilgili diğer tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, ihraca/ihraçlara aracılık edecek aracı kuruluşun/aracı kuruluşların görevlendirilmesi, söz konusu ihraca/ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki ilgili diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve borçlanma araçlarının satışı ve yurtdışı borsalara kayıt ettirilmesi hususları da dahil olmak üzere diğer her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar vermiştir. Başvuru dosyamız 17.01.2020 tarih ve 1982 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813379


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