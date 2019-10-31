***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimiz ve Konsolide Yapısı (Grup ya da şirket) ile Planlanan Tahvil İhraçları'nı yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A(Trk)', görünümünü ise ‘Pozitif' olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak teyit edilmiş olup görünümler ise "Negatif'' olarak açıklanmıştır.Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BBB- / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal Notu: A (Trk) / (Pozitif Görünüm)Uzun Vadeli İhraç Notu: A (Trk)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: A-3/ (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3/ (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1(Trk) / (Pozitif Görünüm)Kısa Vadeli İhraç Notu: A-1(Trk)Desteklenme Notu: 2Ortaklardan Bağımsızlık Notu: ABhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795834BIST