***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.10.2019 15:39
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimiz ve Konsolide Yapısı (Grup ya da şirket) ile Planlanan Tahvil İhraçları'nı yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A(Trk)', görünümünü ise ‘Pozitif' olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak teyit edilmiş olup görünümler ise "Negatif'' olarak açıklanmıştır.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BBB- / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu: A (Trk) / (Pozitif Görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu: A (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: A-3/ (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3/ (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1(Trk) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu: A-1(Trk)
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: AB
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795834
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0228
|Açılış
|: 5,7170
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|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 3,99
|Açılış
|: 278,15
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4160
|% 0,67
|
|Frank
|5,7723
|5,8071
|% 0,61
|
|Riyal
|1,5214
|1,5290
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,95
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|-0,75
|
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