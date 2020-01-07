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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

07.01.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Plaza - Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar

Nurol Plaza - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 pafta, 4064 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı, 27, 28 ,33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 117 ve 118 numaralı bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.    
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.   
Saygılarımızla    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808553


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DERAS 4,04 89.666.908 % 15,76  
DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.084.019 % 14,47  
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Sterlin 7,8184 7,8576 % -0,27  
Frank 6,1311 6,1681 % -0,15  
Riyal 1,5871 1,5951 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.573 6,70  
Altın Gr. 302 302 1,19  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,35 18,38 0,22  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,04  
B. Petrol 67,91 67,91 -1,00  
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