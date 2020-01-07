***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiNurol Life Projesi - Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarNurol Life Projesi - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Huzur Mahallesi, Cendere Caddesi, 4 pafta, 3 adada konumlu 9.525,68 m2 yüzölçümlü 54 no'lu parsel üzerinde yer alan Nurol Life Projesi bünyesindeki toplam 107 adet bağımsız bölümlere ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808558BIST