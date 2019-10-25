***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068Transferler0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -62.221 0 0 -286.975.315 -287.037.536 -287.037.536Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 -44.468 4.802.656 32.652.659 -286.975.315 -69.564.468 -69.564.468Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Transferler0 0 0 0 0 -235.960.059 -235.960.059 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -88.480 0 0 -238.491.982 -238.580.462 -238.580.462Sermaye Arttırımı125.000.000 175.000.000 0 0 0 0 300.000.000 300.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 -2.218.850 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.850 -2.218.850Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 -2.218.850 275.000.000 -122.719 7.021.505 -205.526.249 -238.491.982 40.661.705 40.661.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-285.045.250 37.057.308Dönem Karı (Zararı)-238.491.982 -286.975.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler277.714.616 294.178.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 236.875 232.116Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler158.177 33.988Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 248.739.318 107.934.685Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.465.246 211.293.075Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.295.753Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -25.295.753Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.885.000 -19.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-324.184.054 29.915.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.373.731 -14.690.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.851.061 1.797.490İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)16.851.061 1.797.490Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler84.734.223 91.436.966Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.710.296 5.907.979Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-245.853.621 -7.894.265Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-209.784.832 143.472Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.717.366 -36.477.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.511.686 -10.307.522Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-284.961.420 37.118.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-83.830 -61.430YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.064.520 2.883.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.633 -194.213Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.633 -194.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 6.500.000 7.140.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -442.113 -4.062.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI280.490.821 -34.743.209Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri228.572.357 616.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-254.895.773 -554.438.388İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış314.352.306 34.569.172Ödenen Faiz-250.038.188 -100.413.369Alınan Faiz2.819.421 1.406.512Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)239.680.698 -32.767.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.510.091 5.197.541NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.510.091 5.197.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.360.482 3.278.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.870.573 8.475.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 89.710.429 30.099.885Ticari Alacaklar40.960.947 74.598.817İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 2.731.680 1.447.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 38.229.267 73.151.727Diğer Alacaklar5.807.755 23.082.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.807.755 23.082.084Stoklar7 400.636.672 485.370.895Peşin Ödenmiş Giderler27.587.955 15.237.714İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,8 0 164.918İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.587.955 15.072.796Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri13 297.160 128.978Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar13 23.429.181 20.988.281ARA TOPLAM588.430.099 649.506.654TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR588.430.099 649.506.654DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6.768.074 7.503.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.768.074 7.503.935Diğer Alacaklar2.120.016 1.696.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.120.016 1.696.748Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.003.618.113 1.005.791.000Maddi Duran Varlıklar3.132.914 3.376.422Peşin Ödenmiş Giderler8 10.885.357 11.525.302Diğer Duran Varlıklar13 99.627.306 101.831.448TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.126.151.780 1.131.724.855TOPLAM VARLIKLAR1.714.581.879 1.781.231.509KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 319.458.306 245.674.083Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 392.831.690 345.697.269Ticari Borçlar45.392.746 361.866.756İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 18.451.758 328.523.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 26.940.988 33.343.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar157.587 438.763Diğer Borçlar384.972.695 209.784.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 384.575.889 209.300.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar396.806 484.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.614.360 51.295.468İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4,8 0 21.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 60.614.360 51.273.547Kısa Vadeli Karşılıklar8.648.460 10.984.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar394.299 158.014Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.254.161 10.826.064Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 213.553 703.505ARA TOPLAM1.212.289.397 1.226.444.754TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.212.289.397 1.226.444.754UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 458.539.059 571.795.322Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.631.887 1.233.413Uzun Vadeli Karşılıklar459.831 297.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar459.831 297.003TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER461.630.777 573.325.738TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.673.920.174 1.799.770.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.661.705 -18.538.983Ödenmiş Sermaye14 205.000.000 80.000.000Sermaye Avansı14 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)14 -2.218.850 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 275.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.719 -34.239Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -122.719 -34.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -122.719 -34.239Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 4.802.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-205.526.249 32.652.659Net Dönem Karı veya Zararı-238.491.982 -235.960.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.661.705 -18.538.983TOPLAM KAYNAKLAR1.714.581.879 1.781.231.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 183.554.301 172.752.985 43.792.913 47.581.227Satışların Maliyeti15 -94.329.238 -115.713.120 -21.246.244 -28.848.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.225.063 57.039.865 22.546.669 18.732.811BRÜT KAR (ZARAR)89.225.063 57.039.865 22.546.669 18.732.811Genel Yönetim Giderleri16 -21.211.530 -17.950.748 -6.837.667 -5.692.624Pazarlama Giderleri16 -26.284.337 -13.443.964 -9.631.476 -5.992.725Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.518.257 45.584.041 10.178.913 8.005.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.634.815 -30.591.037 -8.156.457 -8.876.468ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.612.638 40.638.157 8.099.982 6.176.222Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.885.000 19.500 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.497.638 40.657.657 8.099.982 6.176.222Finansman Gelirleri18 2.819.421 1.406.512 1.425.279 486.496Finansman Giderleri18 -289.809.041 -329.039.484 -79.003.559 -187.171.889SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171DÖNEM KARI (ZARARI)-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kayıp 20 -2,57720000 -0,46450000 -3,58720000 -2,25640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-88.480 -62.221 -25.896 -12.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.480 -62.221 -25.896 -12.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-88.480 -62.221 -25.896 -12.991TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-238.580.462 -287.037.536 -69.504.194 -180.522.162Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-238.580.462 -287.037.536 -69.504.194 -180.522.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795013BIST