***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 18:59
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -62.221 0 0 -286.975.315 -287.037.536 -287.037.536
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -44.468 4.802.656 32.652.659 -286.975.315 -69.564.468 -69.564.468
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Transferler
0 0 0 0 0 -235.960.059 -235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -88.480 0 0 -238.491.982 -238.580.462 -238.580.462
Sermaye Arttırımı
125.000.000 175.000.000 0 0 0 0 300.000.000 300.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -2.218.850 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.850 -2.218.850
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 -2.218.850 275.000.000 -122.719 7.021.505 -205.526.249 -238.491.982 40.661.705 40.661.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-285.045.250 37.057.308
Dönem Karı (Zararı)
-238.491.982 -286.975.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
277.714.616 294.178.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 236.875 232.116
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
158.177 33.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 248.739.318 107.934.685
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.465.246 211.293.075
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.295.753
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -25.295.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.885.000 -19.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-324.184.054 29.915.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.373.731 -14.690.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.851.061 1.797.490
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.851.061 1.797.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.734.223 91.436.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.710.296 5.907.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.853.621 -7.894.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.784.832 143.472
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.717.366 -36.477.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.511.686 -10.307.522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-284.961.420 37.118.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.830 -61.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.064.520 2.883.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.633 -194.213
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.633 -194.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 6.500.000 7.140.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -442.113 -4.062.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
280.490.821 -34.743.209
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.572.357 616.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-254.895.773 -554.438.388
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
314.352.306 34.569.172
Ödenen Faiz
-250.038.188 -100.413.369
Alınan Faiz
2.819.421 1.406.512
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
239.680.698 -32.767.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510.091 5.197.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510.091 5.197.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.360.482 3.278.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.870.573 8.475.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 89.710.429 30.099.885
Ticari Alacaklar
40.960.947 74.598.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 2.731.680 1.447.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.229.267 73.151.727
Diğer Alacaklar
5.807.755 23.082.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.807.755 23.082.084
Stoklar
7 400.636.672 485.370.895
Peşin Ödenmiş Giderler
27.587.955 15.237.714
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 0 164.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.587.955 15.072.796
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
13 297.160 128.978
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
13 23.429.181 20.988.281
ARA TOPLAM
588.430.099 649.506.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
588.430.099 649.506.654
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
6.768.074 7.503.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.768.074 7.503.935
Diğer Alacaklar
2.120.016 1.696.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.120.016 1.696.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.003.618.113 1.005.791.000
Maddi Duran Varlıklar
3.132.914 3.376.422
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.885.357 11.525.302
Diğer Duran Varlıklar
13 99.627.306 101.831.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.126.151.780 1.131.724.855
TOPLAM VARLIKLAR
1.714.581.879 1.781.231.509
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 319.458.306 245.674.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 392.831.690 345.697.269
Ticari Borçlar
45.392.746 361.866.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 18.451.758 328.523.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.940.988 33.343.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
157.587 438.763
Diğer Borçlar
384.972.695 209.784.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 384.575.889 209.300.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
396.806 484.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.614.360 51.295.468
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4,8 0 21.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 60.614.360 51.273.547
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.648.460 10.984.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
394.299 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.254.161 10.826.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 213.553 703.505
ARA TOPLAM
1.212.289.397 1.226.444.754
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.212.289.397 1.226.444.754
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 458.539.059 571.795.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.631.887 1.233.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
459.831 297.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
459.831 297.003
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.630.777 573.325.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.673.920.174 1.799.770.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.661.705 -18.538.983
Ödenmiş Sermaye
14 205.000.000 80.000.000
Sermaye Avansı
14 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
14 -2.218.850 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 275.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.719 -34.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -122.719 -34.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -122.719 -34.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-205.526.249 32.652.659
Net Dönem Karı veya Zararı
-238.491.982 -235.960.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.661.705 -18.538.983
TOPLAM KAYNAKLAR
1.714.581.879 1.781.231.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 183.554.301 172.752.985 43.792.913 47.581.227
Satışların Maliyeti
15 -94.329.238 -115.713.120 -21.246.244 -28.848.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.225.063 57.039.865 22.546.669 18.732.811
BRÜT KAR (ZARAR)
89.225.063 57.039.865 22.546.669 18.732.811
Genel Yönetim Giderleri
16 -21.211.530 -17.950.748 -6.837.667 -5.692.624
Pazarlama Giderleri
16 -26.284.337 -13.443.964 -9.631.476 -5.992.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.518.257 45.584.041 10.178.913 8.005.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.634.815 -30.591.037 -8.156.457 -8.876.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.612.638 40.638.157 8.099.982 6.176.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.885.000 19.500 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.497.638 40.657.657 8.099.982 6.176.222
Finansman Gelirleri
18 2.819.421 1.406.512 1.425.279 486.496
Finansman Giderleri
18 -289.809.041 -329.039.484 -79.003.559 -187.171.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-238.491.982 -286.975.315 -69.478.298 -180.509.171
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kayıp 20 -2,57720000 -0,46450000 -3,58720000 -2,25640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88.480 -62.221 -25.896 -12.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.480 -62.221 -25.896 -12.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-88.480 -62.221 -25.896 -12.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-238.580.462 -287.037.536 -69.504.194 -180.522.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-238.580.462 -287.037.536 -69.504.194 -180.522.162
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795013
BIST