***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 15:54
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin şirketimize yaptığı bildirime göre ana hissedarımız, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. sahip olduğu 177.787.760 adet paydan, 27.830.000 adedini 2,88 TL birim pay fiyatı ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 15.11.2019 tarihinde devretmiştir. Bu devir işlemi sonucunda oluşan güncel ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı ( TL ) Para Birimi Sermayedeki Oranı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149.957.760 TRY 73,15
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 34.217.900 TRY 16,69
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799136
BIST
17:53105.351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.570,40
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:535,7478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7394
17:536,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,3450
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3615
En Düşük
6,3311
17:53270,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,10
|Açılış
|: 270,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.020.486
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.655
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.474.630
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.004.293
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|GARAN
|9,94
|501.843.062
|% 2,05
|
|PGSUS
|75,35
|339.601.610
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|297.968.767
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|262.681.268
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.261.562
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.815.427
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3912
|7,4282
|% 0,14
|
|Frank
|5,7777
|5,8125
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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