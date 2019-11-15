***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin şirketimize yaptığı bildirime göre ana hissedarımız, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. sahip olduğu 177.787.760 adet paydan, 27.830.000 adedini 2,88 TL birim pay fiyatı ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 15.11.2019 tarihinde devretmiştir. Bu devir işlemi sonucunda oluşan güncel ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı ( TL ) Para Birimi Sermayedeki Oranı (%)NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149.957.760 TRY 73,15NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 34.217.900 TRY 16,69Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799136BIST