***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda 276.5 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir. Yine Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 2.8 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811905BIST