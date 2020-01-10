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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2020 17:52
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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda 276.5 milyon TL tutarında  (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir. Yine Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 2.8 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811905


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GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6346 7,6729 % -0,15  
Frank 6,0006 6,0367 % -0,09  
Riyal 1,5585 1,5663 % -0,10  
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Altın Gr. 293 293 0,38  
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