***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.10.2019 17:43
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde ettiği fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13/05/2019 tarihli kararı ile kabul edilerek 14/05/2019 tarihinde kamuya ilan edilen fon kullanım raporuna uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795425
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7078
En Düşük
5,6975
18:056,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3717
En Düşük
6,3554
18:05274,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 274,26
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
272,68
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3358
|7,3726
|% -0,34
|
|Frank
|5,7402
|5,7747
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|-1,00
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|60,20
|60,20
|0,04
|