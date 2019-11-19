GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NUGYO* *THYAO* *TSGYO* *ODAS* *DOGUB* *IEYHO* *ADESE* *KLMSN* *YUNSA* *VERUS* *POLHO* *SAMAT* *EKGYO* *ITTFH* *KARSN* *PETKM* *NIBAS* *FORMT* *SANEL*

19.11.2019 15:23
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO******THYAO******TSGYO******ODAS******DOGUB******IEYHO******ADESE******KLMSN******YUNSA******VERUS******POLHO******SAMAT******EKGYO******ITTFH******KARSN******PETKM******NIBAS******FORMT******SANEL******RODRG******GUSGR******MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ADESE, DOGUB, EKGYO, FORMT, GUSGR, IEYHO, ITTFH, KARSN, KLMSN, MARKA, NIBAS, NUGYO, ODAS, PETKM, POLHO, RODRG, SAMAT, SANEL, THYAO, TSGYO, VERUS, YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 693,200 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. TRADOGUB92F9 DOGUB E 27.000,997 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017 EKGYO E 1.663.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 1.629.487,270 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GÜNES SIGORTA A.S. TRAGUSGR91O3 GUSGR E 250.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 0,570 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 3.917.027,900 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. TRAKARSN91H7 KARSN E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKLMSN91H5 KLMSN E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MARKA YATIRIM HOLDING A.S. TREIFTY00019 MARKA E 11.751,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 700.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRANUGYO91Q9 NUGYO E 6.680,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 158.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. TRAPETKM91E0 PETKM E 250.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI POLISAN HOLDING A.S. TREPOHO00012 POLHO E 44,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. TRERDRT00019 RODRG E 4,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 23.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. TRESRAY00013 SAMAT E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETSGY00016 TSGYO E 100.004,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRK HAVA YOLLARI A.O TRATHYAO91M5 THYAO E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VERUSA HOLDING A.S. TREVERS00011 VERUS E 63.440,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI YÜNSA YÜNLÜ SANAYI VE TICARET A.S. TRAYUNSA91B5 YUNSA E 760,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799643


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MARKA 0,92 9.963.106 % 15,00  
MTRYO 1,81 13.250.421 % 14,56  
OYLUM 4,07 15.432.515 % 12,74  
RHEAG 0,92 18.380.335 % 10,84  
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Riyal 1,5195 1,5272 % -0,42  
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Altın Gr. 270 270 -1,63  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.784 1.829 -6,61  
Yarım 862 885 -3,20  
Çeyrek 432 442 -1,59  
Gümüş.Ons 17,10 17,14 0,07  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 61,76 61,76 -0,68  
Seans Raporu
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