***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2019 11:31
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792562
BIST
12:4899.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 227,57
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:485,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0345
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:486,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:48282,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,82
|Açılış
|: 281,86
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15