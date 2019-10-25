***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2019 10:01
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794705
BIST
11:26100.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 260,34
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:265,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0103
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:266,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:26279,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,54
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,70
|31.762.619
|% 19,00
|
|DITAS
|7,39
|4.846.593
|% 13,00
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.689
|% -6,22
|
|ADNAC
|1,80
|2.509.104
|% -4,76
|
|MAALT
|22,66
|649.433
|% -4,55
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|ASELS
|18,61
|206.107.797
|% 2,42
|
|GARAN
|9,64
|113.346.702
|% -0,62
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,19
|80.905.390
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,79
|62.083.634
|% 2,60
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|OSTIM
|1,28
|35.530.039
|% -1,54
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,25
|26.578.107
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3938
|7,4309
|% 0,08
|
|Frank
|5,7979
|5,8328
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,64
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|-0,32
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