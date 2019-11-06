***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2019 10:36
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796852
BIST
11:59100.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -17,79
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
11:595,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0056
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
11:596,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
11:59274,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 274,87
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,08
|19.488.779
|% 12,69
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|AVGYO
|1,29
|43.507.036
|% 10,26
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|DENIZ
|21,18
|1.495.774
|% -5,87
|
|AFYON
|4,35
|12.893.069
|% -5,84
|
|TKURU
|9,30
|8.699
|% -5,78
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|ATAGY
|4,11
|52.213
|% -4,42
|
|THYAO
|12,00
|454.565.736
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|ASELS
|18,53
|182.644.513
|% -1,91
|
|GSRAY
|1,79
|144.118.151
|% 4,07
|
|TTKOM
|6,41
|109.092.935
|% 2,56
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,79
|144.118.151
|% 4,07
|
|THYAO
|12,00
|454.565.736
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.268.382
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,29
|43.507.036
|% 10,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% 0,16
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|0,86
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,51
|