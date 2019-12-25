***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2019 11:51
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805117
BIST
15:55113.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 292,38
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
15:555,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
15:556,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
15:55286,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,66
|Açılış
|: 286,34
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.632.721
|% 16,95
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,54
|12.543.026
|% -4,32
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|14,00
|264.290.724
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,52
|257.266.631
|% 3,23
|
|TMSN
|7,00
|209.310.340
|% 5,42
|
|ASELS
|19,60
|181.252.868
|% -0,05
|
|SISE
|5,35
|153.511.864
|% 0,75
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|TSKB
|1,15
|140.103.088
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|100.729.548
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.353.359
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6817
|7,7202
|% 0,12
|
|Frank
|6,0224
|6,0587
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|