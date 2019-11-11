***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977Transferler13.037.787 136.870.204 -149.907.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.627 110.774 152.275.987 152.436.388 152.436.388Kar Payları-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -8.513.279 5.712 3.050.659 402.060.907 388.220.319 152.275.987 1.141.590.125 0 1.141.590.125Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler92.709.699 57.414.287 -150.123.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.875.867 -179.480 114.779.149 107.723.802 107.723.802Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 3.200.309 494.770.606 355.423.161 114.779.149 1.144.514.034 1.144.514.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI406.644.004 70.721.522Dönem Karı (Zararı)114.779.149 152.275.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler155.168.190 141.854.077Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler61.226.765 55.302.159Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler122.326 11.012.906Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 122.326 11.012.906Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.586.073 12.056.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.278.419 10.073.943Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.192.441 2.013.923Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.115.213 -31.491Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 53.438.069 32.051.078Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -12.836.245 -14.427.948Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 66.274.314 46.479.026Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.097.993 650.807Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -3.546.496 -14.475.426Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 20.735.021 47.037.949Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 284.913 -1.781.771Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -776.474İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler159.480.435 -203.688.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 113.331.470 -21.230.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.199.606 -75.924.240Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 108.222.344 -90.983.090Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.208.843 6.136.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.335.070 -21.687.279Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları429.427.774 90.441.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -8.595.801 -4.022.865Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -170.917 -637.480Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.017.052 -15.059.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-54.405.928 -91.877.141Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri18 17.523.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri353.813 5.624.380Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -73.946.414 -124.939.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.196.211 -1.065.409Alınan Temettüler4.859.884 28.502.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-250.768.450 42.959.097Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.827.510.743 569.232.141Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.914.107.989 -371.091.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.679.046 0Ödenen Temettüler-105.149.520 -135.192.240Ödenen Faiz-66.178.883 -34.417.593Alınan Faiz19 12.836.245 14.427.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.469.626 21.803.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.469.626 21.803.478DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ236.929.104 153.725.346DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.398.730 175.528.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 338.398.730 236.929.104Finansal Yatırımlar4,5 9.099.508 2.931.240Ticari Alacaklar234.475.247 347.929.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 8.095 56.459İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 234.467.152 347.872.584Diğer Alacaklar13.137.207 6.255.876İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-22 0 172.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.137.207 6.083.710Türev Araçlar6 0 0Stoklar9 111.296.971 219.519.315Peşin Ödenmiş Giderler50.303.167 17.598.804Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22.768 2.216.673Diğer Dönen Varlıklar5.570.943 14.124.072ARA TOPLAM762.304.541 847.504.127TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR762.304.541 847.504.127DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 14.507.074 2.569.965Diğer Alacaklar1.663.693 1.498.627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.663.693 1.498.627Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 102.420.389 103.728.231Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller219.784.792 208.087.453Maddi Duran Varlıklar713.455.909 709.230.530Kullanım Hakkı Varlıkları13 19.923.796 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 44.518.483 45.164.066Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.170.209 27.815.792Peşin Ödenmiş Giderler3.460.684 9.505.614Ertelenmiş Vergi Varlığı20 8.977.863 10.557.907Diğer Duran Varlıklar3.926.006 4.237.369TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.132.638.689 1.094.579.762TOPLAM VARLIKLAR1.894.943.230 1.942.083.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 65.278.876 267.453.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları371.057.508 66.881.631İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları371.057.508 66.881.631Banka Kredileri6 366.641.065 66.881.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.416.443 0Ticari Borçlar103.333.679 119.542.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 103.333.679 119.542.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 8.607.383 5.549.666Diğer Borçlar10.769.368 8.699.635İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.769.368 8.699.635Türev Araçlar6,24 329.061 1.105.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.446.095 13.948.785Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 7.641.989 627.989Kısa Vadeli Karşılıklar21.068.591 17.428.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.290.773 4.672.370Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.777.818 12.756.294Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.172.330 3.703.669ARA TOPLAM610.704.880 504.941.306TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER610.704.880 504.941.306UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar76.700.367 240.824.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar76.700.367 240.824.922Banka Kredileri6 61.836.000 240.824.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.864.367 0Uzun Vadeli Karşılıklar49.664.932 37.438.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 44.048.408 32.463.426Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.616.524 4.975.238Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 13.359.017 16.939.245TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.724.316 295.202.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER750.429.196 800.144.137ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.144.514.034 1.141.939.752Ödenmiş Sermaye16 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları16 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.210.936 -6.335.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.210.936 -6.335.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.216.648 -6.340.781Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.712 5.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.200.309 3.379.789Yabancı Para Çevrim Farkları3.200.309 3.379.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler494.770.606 402.060.907Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları355.423.161 403.158.394Net Dönem Karı veya Zararı114.779.149 150.123.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.144.514.034 1.141.939.752TOPLAM KAYNAKLAR1.894.943.230 1.942.083.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 981.480.316 903.403.435 312.768.720 330.309.802Satışların Maliyeti17 -757.643.882 -624.231.542 -228.006.816 -229.563.585TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)223.836.434 279.171.893 84.761.904 100.746.217BRÜT KAR (ZARAR)223.836.434 279.171.893 84.761.904 100.746.217Genel Yönetim Giderleri-59.708.324 -71.577.785 -20.656.209 -27.383.835Pazarlama Giderleri-28.301.674 -18.463.836 -9.930.477 -6.538.617Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.569 -4.895 -1.812 -940Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.565.193 31.726.197 3.975.339 18.219.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-15.249.141 -20.512.944 -3.138.495 -12.462.346ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.136.919 200.338.630 55.010.250 72.579.586Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 38.436.380 20.817.595 8.020.294 9.500.704Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -3.776.382 -3.566.950 -1.045.479 -183.922Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 3.546.496 14.475.426 1.041.849 3.446.463FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)177.343.413 232.064.701 63.026.914 85.342.831Finansman Gelirleri19 66.706.506 91.172.223 21.721.064 53.002.925Finansman Giderleri19 -108.535.749 -123.922.988 -40.002.662 -70.710.943SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)135.514.170 199.313.936 44.745.316 67.634.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.735.021 -47.037.949 -8.409.230 -17.058.943Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -21.031.052 -23.323.540 -8.407.957 -13.554.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 296.031 -23.714.409 -1.273 -3.504.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)114.779.149 152.275.987 36.336.086 50.575.870DÖNEM KARI (ZARARI)114.779.149 152.275.987 36.336.086 50.575.870Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları114.779.149 152.275.987 36.336.086 50.575.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,76000000 1,01000000 0,24000000 0,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.875.867 49.627 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.520.767 0 -157.217 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-74.067 62.034 157.217 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-74.067 62.034 157.217 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.718.967 -12.407 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.704.154 0 -31.443 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi14.813 -12.407 31.443 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-179.480 110.774 346.133 -20.547Yabancı Para Çevrim Farkları-179.480 110.774 346.133 -20.547DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.055.347 160.401 346.133 -20.547TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)107.723.802 152.436.388 36.682.219 50.555.323Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları107.723.802 152.436.388 36.682.219 50.555.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798263BIST