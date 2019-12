***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNUH BETON A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE PAZARLAMA 260.000.000,00 260.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. BEYAZ TUĞLA, KİREÇ ÜRETİM VE PAZARLAMA 58.000.000,00 58.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNUH GAYRİMENKUL İNŞ. A.Ş. İNŞAAT YAPIM VE TAAHHÜT İŞLERİ 135.338.000,00 135.338.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNAVIG HOLDING TRADE B.V. İTHALAT VE İHRACAT 12.040,54 12.040,54 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKÇİM-NAK TAŞ.LTD.ŞTİ. İSTİHRAÇ, YÜKLEME, NAKLİYE, GEMİ ACENTALIĞI 1.025.450,00 1.004.950,00 TRY 98 BAĞLI ORTAKLIKNUH AGRO TARIM A.Ş. TIBBİ, ŞİFALI, AROMATİK VE ECZACILIKLA İLGİLİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ 100.000,00 85.000,00 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIKÜNYE ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ÇİMENTO ÜRETİMİ 123.586.411,00 49.474.386,00 TRY 40,03 İŞTİRAKÇİMPAŞ ÇİMENTO PAZ. A.Ş. ÇİMENTO PAZARLAMA 190.512,00 23.003,00 TRY 12,1 İŞTİRAKCEMENTOS ESFERA S.A. ÇİMENTO PAZARLAMA 7.198.600,00 719.860,00 EUR 10 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803525BIST