***NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
17.10.2019 15:13
***NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/02/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDNVKA42019
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/10/2019
Vadesi (Gün)
167
İtfa Tarihi
01/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793703
BIST
16:4793.282
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En Düşük
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En Düşük
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En Düşük
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282,99
En Düşük
280,44