***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Nurol Varlık Kiralama AS. KİRA SERTİFİKASI IHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni iHRAC FİYATI REVİZE EDİLDİYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı nurolbankKaynak Kuruluş nurol vkşKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 19.03.2020Vade (Gün Sayısı) 167Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,8172Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA32010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790215BIST