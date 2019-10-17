***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Nurol Varlık Kiralama A.Ş. TRFNURL12029 Kira Sertifikası İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı nurolbankKaynak Kuruluş nurol varlık kiralama a.ş.Kurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.04.2020Vade (Gün Sayısı) 167Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,1833Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,70Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA42019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.04.2020Kayıt Tarihi 31.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 53.591.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793624BIST