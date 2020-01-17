***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 294.742.951 Türk Lirası olan ödemiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirasına artırılmasına yönelik ihraç edilecek olan 305.257.049 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahnameSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. SPKtarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813385BIST