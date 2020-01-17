***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
17.01.2020 16:01
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 294.742.951 Türk Lirası olan ödemiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirasına artırılmasına yönelik ihraç edilecek olan 305.257.049 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. SPK
tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813385
BIST
17:28121.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 169,25
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:285,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:286,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:28294,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,17
|Açılış
|: 294,78
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|21.665.441
|% 18,12
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|DERIM
|9,20
|25.085.609
|% 16,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.037.765
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.822.642.610
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|513.327.676
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|325.955.478
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.413.570
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.337.751
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6619
|7,7003
|% 0,36
|
|Frank
|6,0599
|6,0964
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5655
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
Seans Raporu
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17:43RYSAS
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