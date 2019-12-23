***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak 2019/348 esas ve 2019/738 karar nolu Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804730BIST