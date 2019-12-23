***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 10:31
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
../../...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak 2019/348 esas ve 2019/738 karar nolu Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804730
BIST
12:33111.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 632,73
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.813
En Düşük
111.266
12:335,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:336,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:33283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|80.958.413
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.277.753
|% 12,10
|
|QNBFL
|82,00
|2.543.596
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.510.519
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ESCOM
|1,32
|2.090.242
|% -4,35
|
|IPEKE
|8,38
|252.999.381
|% 0,12
|
|VESTL
|14,33
|248.580.768
|% 7,34
|
|KOZAA
|10,28
|240.957.995
|% 1,48
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,00
|103.256.257
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.326.534
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|125.896.759
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7007
|7,7393
|% -0,02
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5854
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,06
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|