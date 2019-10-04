***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.10.2019 10:54
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/02/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA12024
Nominal Değer (TL)
183.430.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/10/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
10/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790144
BIST
11:31103.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 584,40
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:315,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0114
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:316,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:31276,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,05
|Açılış
|: 276,68
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47