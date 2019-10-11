***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.10.2019 12:14
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/02/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA12032
Nominal Değer (TL)
54.950.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/10/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
17/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792576
BIST
12:3898.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,87
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:385,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0373
|Açılış
|: 5,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:386,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:38282,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,50
|Açılış
|: 283,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15