***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.10.2019 14:37
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/02/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEAA1913
Nominal Değer (TL)
109.220.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/10/2019
Vadesi (Gün)
49
İtfa Tarihi
06/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793908
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0303
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,74
|Açılış
|: 277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59