***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.11.2019 12:09
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/02/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA22015
Nominal Değer (TL)
55.630.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/11/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
07/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796080
BIST
14:2197.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -729,46
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.735
14:215,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:216,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:21278,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,32
|Açılış
|: 278,31
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,19
|69.140.915
|% 13,93
|
|KLMSN
|14,58
|42.814.853
|% 11,13
|
|ACSEL
|4,82
|13.106.085
|% 8,80
|
|IZTAR
|5,95
|8.158.388
|% 7,59
|
|ANELE
|2,15
|9.491.388
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.012.942
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.534.483
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,50
|18.004.723
|% -8,11
|
|THYAO
|11,54
|352.593.329
|% -0,86
|
|EREGL
|6,48
|203.436.960
|% -0,92
|
|FENER
|16,46
|193.876.295
|% 3,52
|
|ISFIN
|2,41
|149.275.687
|% -4,74
|
|GARAN
|9,21
|146.378.900
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,60
|49.441.368
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,41
|149.275.687
|% -4,74
|
|MEPET
|1,84
|74.764.530
|% 0,55
|
|EREGL
|6,48
|203.436.960
|% -0,92
|
|KRDMD
|2,11
|66.290.430
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% 0,33
|
|Frank
|5,7819
|5,8168
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,74
|59,74
|0,12
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