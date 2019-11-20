***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.11.2019 10:31
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/02/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA12057
Nominal Değer (TL)
8.570.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/11/2019
Vadesi (Gün)
65
İtfa Tarihi
24/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799742
BIST
11:12107.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 50,28
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:125,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:126,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:12271,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,75
|Açılış
|: 271,45
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,58
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.192.288
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|17.606.356
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,49
|5.910.641
|% 8,19
|
|COSMO
|1,62
|8.100
|% 8,00
|
|PINSU
|2,34
|11.002.923
|% -14,60
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.397.951
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,15
|319.426.865
|% 0,21
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|GARAN
|10,29
|111.232.351
|% 0,39
|
|AKBNK
|7,83
|102.173.827
|% 0,77
|
|VAKBN
|5,05
|100.033.346
|% 1,61
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,43
|58.069.629
|% -0,69
|
|TSKB
|1,04
|38.786.725
|% 2,97
|
|HURGZ
|1,53
|56.270.138
|% 0,66
|
|KARSN
|1,42
|47.096.451
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3544
|7,3913
|% 0,15
|
|Frank
|5,7456
|5,7802
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5185
|1,5261
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,00
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,02
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,28
|
Seans Raporu
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 27 artarak (% 0.05 ) 132, 805
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11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, EKGYO, TSKB
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11:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, GARAN
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11:24XU100
Endeks 107, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 2, 392.00 milyon TL de
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11:24EUHOL
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 664, 194 adet işlem