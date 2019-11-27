***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.11.2019 14:36
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/02/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA12065
Nominal Değer (TL)
34.120.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/11/2019
Vadesi (Gün)
58
İtfa Tarihi
24/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800609
BIST
15:45106.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 141,65
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
15:455,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
15:456,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
15:45270,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,85
|123.257.445
|% 19,09
|
|UNYEC
|3,85
|32.776.443
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|FRIGO
|12,27
|294.528
|% 9,95
|
|AFYON
|5,23
|121.260.252
|% 9,64
|
|IHEVA
|2,10
|292.526
|% -8,30
|
|VAKFN
|2,55
|22.562.064
|% -5,90
|
|INTEM
|8,35
|22.725.615
|% -5,65
|
|DIRIT
|1,10
|7.844.408
|% -5,17
|
|PRZMA
|3,61
|72.613
|% -5,00
|
|THYAO
|13,65
|1.148.355.015
|% -0,66
|
|SISE
|4,90
|256.465.896
|% 1,03
|
|GARAN
|10,04
|190.632.818
|% 0,30
|
|ASELS
|18,74
|181.101.190
|% -0,53
|
|PETKM
|3,63
|165.451.739
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,47
|129.768.769
|% -0,68
|
|THYAO
|13,65
|1.148.355.015
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,35
|157.981.053
|% 0,93
|
|KARSN
|1,41
|77.478.856
|% 2,17
|
|SISE
|4,90
|256.465.896
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4035
|7,4406
|% 0,20
|
|Frank
|5,7517
|5,7863
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,20
|
|Yarım
|862
|885
|3,00
|
|Çeyrek
|433
|442
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|0,26
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Seans Raporu
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