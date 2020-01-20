***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.01.2020 16:55
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ODEA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Odea Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA42021
Nominal Değer (TL)
269.750.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/01/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
27/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813561
BIST
17:29122.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.121,62
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:295,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0312
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:296,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:29296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,96
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|29,62
|31.942.212
|% 16,71
|
|QNBFB
|77,70
|14.949.587
|% 14,94
|
|UFUK
|3,58
|216.619
|% 9,82
|
|SMART
|10,83
|77.825.665
|% 8,63
|
|KFEIN
|12,00
|39.861.683
|% 5,08
|
|BNTAS
|3,50
|109.417.631
|% -8,38
|
|SAFKR
|2,25
|982.051
|% -2,60
|
|SEYKM
|7,01
|511.826
|% -1,68
|
|DERAS
|4,03
|11.798.860
|% -1,47
|
|MPARK
|16,44
|5.195.852
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,19
|116.942.351
|% 4,39
|
|BNTAS
|3,50
|109.417.631
|% -8,38
|
|SMART
|10,83
|77.825.665
|% 8,63
|
|NATEN
|16,60
|76.356.015
|% 3,94
|
|KFEIN
|12,00
|39.861.683
|% 5,08
|
|IHLGM
|1,19
|116.942.351
|% 4,39
|
|BNTAS
|3,50
|109.417.631
|% -8,38
|
|MSGYO
|1,99
|27.512.519
|% 4,74
|
|SMART
|10,83
|77.825.665
|% 8,63
|
|BERA
|3,94
|27.381.646
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7079
|% 0,37
|
|Frank
|6,0834
|6,1201
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5728
|1,5807
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,22
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38ACSEL
Yüzde 7.36 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 588 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 122, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 769.00 milyon TL de
-
17:36OZKGY
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 133, 503 adet işlem
-
17:36OZKGY
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 133, 503 adet işlem
-
17:35GYHOL
Yüzde 4.98 oranında artışla 16.65 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 087 adet işlem