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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.01.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12057
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.570.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2020
Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.570.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 20.11.2019 tarihinde ihraç edilen, 65 gün vadeli, 8.570.000.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 24.01.2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814283


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 2,05 249.958.700 % 17,82  
GYHOL 23,40 986.432 % 14,93  
ESCOM 2,87 27.067.551 % 14,80  
SAMAT 2,51 2.851.352 % 14,61  
KFEIN 13,98 113.964.873 % 14,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7579 7,7968 % -0,10  
Frank 6,0951 6,1318 % -0,08  
Riyal 1,5797 1,5877 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 -3,37  
Altın Gr. 298 298 -0,01  
Cumhuriyet 1.972 2.002 8,00  
Tam 1.964 2.013 5,93  
Yarım 949 974 2,87  
Çeyrek 476 487 1,44  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,72 61,72 -0,32  
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