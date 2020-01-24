***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.01.2020 11:55
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA42039
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.290.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 89.290.000 TL nominal değer bono satışı, 97 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814284
BIST
15:28120.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.577,01
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:285,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:286,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:28297,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 297,99
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% -0,10
|
|Frank
|6,0951
|6,1318
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5797
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,32
|
Seans Raporu
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15:39CEOEM
Yüzde -10.47 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 564 adet işlem
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15:37ULUUN
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15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, AKBNK
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1322, 67 kaybederek (% -1.14 ) 115, 065
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUSGR, EGCYH, EGCYO, UMPAS, ORMA