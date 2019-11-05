***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 -35.083 0 0 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.083 0 0 -1.838 0 0 33.245 0 33.245Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.083 0 0 -1.838 0 0 33.245 0 33.245Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 180.163 0 320.572 3.791.375 0 3.791.375Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.518 0 0 -4.525 -13.314 0 0 0 163.808 147.487 0 147.487Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 0 5.514 0 0 -4.525 -13.314 0 500.735 0 163.808 3.938.862 0 3.938.862Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiXXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -60.727 0 17.150 3.158.360 0 3.158.360Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 2.056 0 0 16.173 23.494 0 0 0 22.113 63.836 0 63.836Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 6.801 0 0 -3.870 -45.364 0 -43.577 0 22.113 3.222.196 0 3.222.196Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.545.759 72.330.283 85.876.042 16.577.715 69.256.341 85.834.056GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 925.298 3.095.472 4.020.770 842.498 2.843.284 3.685.782Teminat Mektupları909.478 880.173 1.789.651 837.641 957.928 1.795.569Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları909.478 880.173 1.789.651 837.641 957.928 1.795.569Banka Kredileri0 366.860 366.860 4.857 646.200 651.057İthalat Kabul Kredileri0 366.860 366.860 4.857 646.200 651.057Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler15.820 896.228 912.048 0 669.337 669.337Belgeli Akreditifler15.820 896.228 912.048 0 669.337 669.337Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.891.984 4.621.282 6.513.266 1.059.791 7.405.555 8.465.346Cayılamaz Taahhütler1.891.984 4.621.282 6.513.266 1.059.791 7.405.555 8.465.346Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.141.963 4.609.218 5.751.181 295.906 7.335.418 7.631.324Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri158.485 2.112 160.597 171.113 60.801 231.914Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri60.853 0 60.853 58.384 0 58.384İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri530.683 0 530.683 534.388 0 534.388Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 9.952 9.952 0 9.336 9.336Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 800.000 0 800.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler10.728.477 64.613.529 75.342.006 13.875.426 59.007.502 72.882.928Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.136.242 2.408.281 3.544.523 1.983.668 2.513.650 4.497.318Vadeli Döviz Alım İşlemleri892.316 901.317 1.793.633 1.516.808 786.294 2.303.102Vadeli Döviz Satım İşlemleri243.926 1.506.964 1.750.890 466.860 1.727.356 2.194.216Para ve Faiz Swap İşlemleri7.651.079 58.605.457 66.256.536 7.249.820 49.321.679 56.571.499Swap Para Alım İşlemleri1.380.674 13.357.516 14.738.190 1.287.179 9.179.708 10.466.887Swap Para Satım İşlemleri2.121.805 12.676.023 14.797.828 3.164.239 7.302.811 10.467.050Swap Faiz Alım İşlemleri2.074.300 16.285.959 18.360.259 1.399.201 16.419.580 17.818.781Swap Faiz Satım İşlemleri2.074.300 16.285.959 18.360.259 1.399.201 16.419.580 17.818.781Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.941.156 3.599.791 5.540.947 4.641.938 7.172.173 11.814.111Para Alım Opsiyonları690.583 1.818.657 2.509.240 2.321.435 3.155.683 5.477.118Para Satım Opsiyonları1.250.573 1.325.364 2.575.937 2.320.503 3.260.630 5.581.133Faiz Alım Opsiyonları0 227.885 227.885 0 377.930 377.930Faiz Satım Opsiyonları0 227.885 227.885 0 377.930 377.930Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER72.214.133 47.290.870 119.505.003 66.328.631 44.036.050 110.364.681EMANET KIYMETLER1.595.039 386.155 1.981.194 427.543 334.423 761.966Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları732.205 0 732.205 72.163 0 72.163Emanete Alınan Menkul Değerler732.663 193.039 925.702 206.929 32.605 239.534Tahsile Alınan Çekler3.177 167.373 170.550 2.843 233.584 236.427Tahsile Alınan Ticari Senetler126.994 25.743 152.737 145.608 68.234 213.842Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER70.619.094 46.904.715 117.523.809 65.901.088 43.701.627 109.602.715Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri25.783.572 5.890.421 31.673.993 25.360.317 5.538.591 30.898.908Emtia10.090.014 0 10.090.014 4.015.884 0 4.015.884Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.241.234 26.243.713 51.484.947 26.108.685 22.429.525 48.538.210Diğer Rehinli Kıymetler9.504.274 14.770.581 24.274.855 10.416.202 15.733.511 26.149.713Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI85.759.892 119.621.153 205.381.045 82.906.346 113.292.391 196.198.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı504.488 -124.635Alınan Faizler2.087.628 2.306.016Ödenen Faizler-1.560.978 -1.476.065Alınan Temettüler13 12Alınan Ücret ve Komisyonlar105.186 108.625Elde Edilen Diğer Kazançlar35.710 -59.463Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar134.044 86.939Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-345.175 -383.395Ödenen Vergiler-105.431 -260.259Diğer153.491 -447.045Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.070.670 41.807Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.140 -777Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-240.448 852.954Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-283.409 -189.269Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış543.290 200.195Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-177.072 310.475Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.031.088 -1.431.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-23.076 108.069Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-711.861 35.955Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)861.134 156.183Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-566.182 -82.828YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-50.024 782.180İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.609 -3.558Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller98.593 25.299Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-517.121 -230.611Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 922.463Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-371.324 -1.311.029Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar764.437 1.379.616Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit636.816 244.179Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.066.530 244.179Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.458.660 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler28.946 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi234.513 576.910Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)255.123 1.520.441Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.287.542 4.597.836Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.542.665 6.118.277Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)22.113 163.808DİĞER KAPSAMLI GELİRLER41.723 -16.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.056 1.518Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 20.735 -5.801Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)30.121 -17.069Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.189 5.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.836 147.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.875.955 6.544.486 9.420.441 3.987.346 4.148.189 8.135.535Nakit ve Nakit Benzerleri1.746.202 5.631.715 7.377.917 2.820.844 3.920.663 6.741.507Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 166.898 3.338.111 3.505.009 1.022.782 2.976.158 3.998.940BankalarI-3 700.554 2.295.069 2.995.623 1.058.065 944.809 2.002.874Para Piyasalarından Alacaklar878.893 0 878.893 740.121 0 740.121Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-143 -1.465 -1.608 -124 -304 -428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 3.151 7.783 10.934 3.269 0 3.269Devlet Borçlanma Senetleri3.151 7.783 10.934 3.269 0 3.269Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 422.640 127.323 549.963 300.657 4.801 305.458Devlet Borçlanma Senetleri417.743 120.704 538.447 295.760 295.760Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 6.619 11.516 4.897 4.801 9.698Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 703.962 777.665 1.481.627 862.576 222.725 1.085.301Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı703.962 777.665 1.481.627 862.576 222.725 1.085.301Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.606.755 11.012.423 19.619.178 9.291.634 11.998.653 21.290.287KredilerI-5 9.579.997 9.497.120 19.077.117 10.551.880 9.946.465 20.498.345Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 785.820 1.954.798 2.740.618 471.071 2.231.271 2.702.342Devlet Borçlanma Senetleri447.632 1.157.566 1.605.198 471.071 1.495.213 1.966.284Diğer Finansal Varlıklar338.188 797.232 1.135.420 0 736.058 736.058Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.759.062 -439.495 -2.198.557 -1.731.317 -179.083 -1.910.400SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 592.496 0 592.496 238.525 0 238.525Satış Amaçlı592.496 0 592.496 238.525 0 238.525Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 64.939 0 64.939 62.942 0 62.942Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer64.939 0 64.939 62.942 0 62.942YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.742 0 12.742 78.747 0 78.747ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 278.808 0 278.808 272.167 0 272.167DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 512.609 1.015.883 1.528.492 627.587 608.005 1.235.592VARLIKLAR TOPLAMI13.169.432 18.572.792 31.742.224 14.645.771 16.754.847 31.400.618YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 6.904.932 13.615.487 20.520.419 8.495.839 13.065.209 21.561.048ALINAN KREDİLERII-3 19.646 2.124.535 2.144.181 2.549 3.004.633 3.007.182PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 2.581 158.432 161.013 100 0 100İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 814.333 0 814.333 207.110 0 207.110Bonolar814.333 0 814.333 207.110 0 207.110Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 719.705 743.221 1.462.926 971.302 221.318 1.192.620Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı719.705 743.221 1.462.926 855.261 221.318 1.076.579Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 116.041 0 116.041FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 198.362 0 198.362 0 0 0KARŞILIKLARII-9 223.288 17.151 240.439 109.730 21.594 131.324Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı13.901 0 13.901 11.847 0 11.847Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar209.387 17.151 226.538 97.883 21.594 119.477CARİ VERGİ BORCUII-10 47.886 0 47.886 48.582 0 48.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 1.623.350 1.623.350 0 1.636.012 1.636.012Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.623.350 1.623.350 0 1.636.012 1.636.012DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 261.644 1.045.475 1.307.119 227.591 169.227 396.818ÖZKAYNAKLAR3.212.652 9.544 3.222.196 3.218.328 1.494 3.219.822Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.700 3.550 6.250 2.700 1.494 4.194Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-55.228 5.994 -49.234 -88.901 0 -88.901Kar Yedekleri-43.577 0 -43.577 735 0 735Yasal YedeklerII-13 26.149 0 26.149 25.291 0 25.291Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-69.726 0 -69.726 -24.556 0 -24.556Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar22.113 0 22.113 17.150 0 17.150Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı22.113 0 22.113 17.150 0 17.150Azınlık PaylarıII-14 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.405.029 19.337.195 31.742.224 13.281.131 18.119.487 31.400.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 2.326.869 2.443.464 748.526 900.017Kredilerden Alınan Faizler1.800.820 2.053.361 570.823 744.559Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler32.273 38.879 7.965 15.110Bankalardan Alınan Faizler150.367 111.790 45.825 37.919Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler67.742 27.616 37.663 11.446Menkul Değerlerden Alınan Faizler237.838 175.305 76.138 75.643Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar603 975 237 802Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar59.624 34.099 11.636 14.053İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler177.611 140.231 64.265 60.788Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri37.829 36.513 10.112 15.340FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -1.570.976 -1.538.781 -476.794 -617.104Mevduata Verilen Faizler-1.265.287 -1.338.553 -365.043 -524.602Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-64.354 -101.691 -18.006 -45.549Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.442 -2.335 -1.605 -2.177İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-210.350 -94.718 -83.247 -43.646Kiralama Faiz Giderleri-24.796 0 -8.735 0Diğer Faiz Giderleri-747 -1.484 -158 -1.130NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ755.893 904.683 271.732 282.913NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ83.781 89.182 24.322 30.294Alınan Ücret ve Komisyonlar105.186 116.938 31.239 40.024Gayri Nakdi Kredilerden36.474 25.158 11.052 9.043Diğer68.712 91.780 20.187 30.981Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)IV-12 -21.405 -27.756 -6.917 -9.730Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0DiğerIV-12 -21.405 -27.756 -6.917 -9.730TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 13 12 0 5TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 16.953 70.402 -39.670 63.673Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)25.123 -59.463 -2.465 -58.764Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.347 808.720 6.539 528.153Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)177 -678.855 -43.744 -405.716DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 101.233 24.003 39.668 10.427FAALİYET BRÜT KÂRI957.873 1.088.282 296.052 387.312BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -352.744 -416.658 -89.265 -213.962DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -118.397 0 -36.632 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-164.530 -140.872 -56.215 -46.821DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -294.314 -320.790 -98.776 -126.501NET FAALİYET KARI (ZARARI)27.888 209.962 15.164 28BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 27.888 209.962 15.164 28SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -5.775 -46.154 -3.261 98Cari Vergi Karşılığı0 0 0 69.662Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.775 -46.154 -3.261 -69.564Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 22.113 163.808 11.903 126DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 22.113 163.808 11.903 126Grubun Karı (Zararı)22.113 163.808 11.903 126Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796709BIST