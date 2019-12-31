***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
31.12.2019 15:04
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.12.2019 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 4.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806136
BIST
16:07114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 79,15
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:075,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
16:076,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:07290,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,10
|19.378.794
|% 13,96
|
|IHEVA
|3,06
|4.097.307
|% 13,33
|
|KLMSN
|20,66
|81.275.524
|% 12,22
|
|KLGYO
|3,79
|158.380.144
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.999.806
|% -8,87
|
|THYAO
|14,43
|1.020.870.528
|% 0,84
|
|ASELS
|20,96
|654.874.192
|% 2,34
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|HALKB
|5,96
|297.073.032
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|244.621.128
|% 5,03
|
|IHLGM
|1,23
|133.441.696
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.736.619
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8281
|7,8673
|% 0,74
|
|Frank
|6,1341
|6,1711
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|-0,48
|
Seans Raporu
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