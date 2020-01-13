***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.12.2019 ve 31.12.2019 tarihli açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ve başvuru formumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812211BIST