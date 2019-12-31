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***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.12.2019 15:03
GÜNCEL HABERLER



***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.12.2019 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda belirttiğimiz SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ve başvuru formumuz ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu (23_12_2019).pdf
EK: 2 ODEA İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806135


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 17.996.742 % 19,89  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
IHEVA 3,07 4.183.135 % 13,70  
KLMSN 20,70 81.725.174 % 12,44  
ADBGR 6,99 19.682.024 % 12,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8260 7,8652 % 0,71  
Frank 6,1339 6,1708 % 0,34  
Riyal 1,5813 1,5892 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 6,23  
Altın Gr. 291 291 1,37  
Cumhuriyet 1.927 1.956 11,00  
Tam 1.918 1.966 10,61  
Yarım 927 951 5,13  
Çeyrek 465 476 2,57  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,11  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 66,18 66,18 -0,47  
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