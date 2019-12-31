***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020Ek Açıklamalarİlgi: 04.12.2019 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda belirttiğimiz SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ve başvuru formumuz ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu (23_12_2019).pdfEK: 2 ODEA İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806135BIST