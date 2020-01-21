***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 20 Ocak 2020 tarihinde Bankamızın kredi notları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B" (görünüm negatif)Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B"Finansal Kapasite Notu "b"Destek Notu "5"Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "BBB(tur)" (görünüm durağan)Sermaye Benzeri Tahvil KrediNotu "B-/RR5"Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813843BIST