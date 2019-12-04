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***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2019 11:41
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***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 5.11.2019 tarih ve 2019/075 sayılı karar ile
Toplam 4.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, 4 milyar TL (dört milyar Türk Lirası) tutarı geçmeyecek şekilde tek veya farklı tertipler halinde ihracı kapsamında nominal tutarının, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken) belirlenmesi, satışının tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, bu hususta başvuru ve ihraç süreçleri ile ilgili her türlü sözleşme, belge ve dokümanların imzalanması, her türlü görüşmenin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Genel Müdür Sayın Mert Öncü ve/veya Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emir Kadir Alpay ile birlikte Grup Müdürü Sayın Merih Aynacı ve/veya Grup Müdürü Sayın Burcu Akın Öztemel'den herhangi ikisinin müşterek imzası ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.     
  
Bu karar kapsamında toplam 4.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801717


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