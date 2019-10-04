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***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2019 09:56
GÜNCEL HABERLER
ileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 183.430.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 183.430.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790125


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