***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 09:56
ileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 183.430.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 183.430.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790125
BIST
11:33103.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 609,43
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:335,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
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5,7121
En Düşük
5,6866
11:336,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2697
En Düşük
6,2408
11:33276,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,13
|Açılış
|: 276,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47