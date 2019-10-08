***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2019 14:18
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12024
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 183.430.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 183.430.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791361
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88