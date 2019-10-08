***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA12024Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 183.430.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 183.430.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791361BIST