***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 12:02
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 49
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAA1913
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.220.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 109.220.000 TL nominal değer bono satışı, 49 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793893
BIST
14:2898.382
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 3.485,93
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
14:285,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0488
|Açılış
|: 5,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
14:286,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0474
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
14:28276,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -2,94
|Açılış
|: 276,53
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59