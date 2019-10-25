***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 49Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEAE1943Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.590.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.10.2019Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 181.590.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 06.09.2019 tarihinde ihraç edilen, 49 gün vadeli, 181.590.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 25.10.2019 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794711BIST