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***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2019 11:28
GÜNCEL HABERLER

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA22015
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.630.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 55.630.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796069


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,86 22.170.773 % 14,45  
ACSEL 4,90 10.345.031 % 10,61  
MSGYO 1,60 20.619.127 % 8,84  
TACTR 3,91 2.662.930 % 8,01  
IZTAR 5,96 5.432.626 % 7,78  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4061 7,4433 % 0,44  
Frank 5,7866 5,8215 % 0,30  
Riyal 1,5234 1,5310 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.514 1.514 0,63  
Altın Gr. 279 279 0,96  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,12 18,15 0,03  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,02  
B. Petrol 59,59 59,59 -0,03  
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