***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.11.2019 10:36
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA22023
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.700.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 15.700.000 TL nominal değer bono satışı, 95 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797890
BIST
16:19103.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 504,95
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:195,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:196,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:19271,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,94
|Açılış
|: 271,27
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,68
|90.831.510
|% 16,35
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.364.734
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|MNDRS
|0,86
|32.257.208
|% -6,52
|
|FONET
|3,16
|14.019.550
|% -6,51
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|ASELS
|18,86
|305.368.247
|% -0,26
|
|GARAN
|9,89
|264.040.650
|% 1,02
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|PETKM
|3,70
|344.640.099
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.133.075.176
|% 1,80
|
|SMART
|3,64
|236.124.939
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|136.339.565
|% -0,43
|
|HALKB
|5,83
|244.447.481
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4096
|7,4468
|% 0,87
|
|Frank
|5,7849
|5,8197
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|6,61
|
|Yarım
|869
|891
|3,20
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|