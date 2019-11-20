***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.11.2019 12:03
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12057
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.570.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 8.570.000 TL nominal değer bono satışı, 65 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799752
BIST
14:07107.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 371,29
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.995
En Düşük
107.099
14:075,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0080
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6866
14:076,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0180
|Açılış
|: 6,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2919
14:07270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,39
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|2,08
|15.490.027
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|33.164.540
|% 14,65
|
|MARKA
|1,05
|7.284.752
|% 14,13
|
|OLMIP
|5,75
|7.768.006
|% 13,86
|
|QNBFL
|39,58
|1.703.531
|% 13,09
|
|PINSU
|2,36
|23.399.232
|% -13,87
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|ATSYH
|0,88
|31.406
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,13
|3.907
|% -7,14
|
|PKENT
|121,00
|103.684
|% -5,32
|
|THYAO
|14,25
|874.282.215
|% 0,92
|
|PETKM
|3,78
|415.110.182
|% 1,07
|
|ASELS
|19,71
|297.352.540
|% 1,49
|
|GARAN
|10,30
|215.890.001
|% 0,49
|
|PGSUS
|77,85
|167.428.086
|% 2,50
|
|PETKM
|3,78
|415.110.182
|% 1,07
|
|TSKB
|1,03
|73.451.286
|% 1,98
|
|HURGZ
|1,50
|104.160.502
|% -1,32
|
|THYAO
|14,25
|874.282.215
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,46
|88.617.613
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3192
|7,3559
|% -0,33
|
|Frank
|5,7147
|5,7491
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5127
|1,5203
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|3,75
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,43
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|4,15
|
|Yarım
|863
|885
|2,01
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|0,20
|
Seans Raporu
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14:21AKFGY
Yüzde 6.46 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 573 adet işlem
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14:19XU100
Endeks 107, 903 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 4, 895.00 milyon TL de
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14:19OYLUM
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 116, 415 adet işlem
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14:18VAKFN
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 943, 412 adet işlem