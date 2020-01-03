***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.01.2020 11:43
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA42013
Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.800.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 95.800.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807279
BIST
14:02113.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -2.440,17
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:025,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:026,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:02297,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 4,90
|Açılış
|: 297,52
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,11
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,88
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|2,97
|
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